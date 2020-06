Heiligenkreuz am Waasen"Corona-Party" hat Hirschmann in seiner Heimatgemeinde nicht geschadet

Facebook

Gerhard Hirschmann: Erfolg für die FPÖ in Heiligenkreuz am Waasen © (c) Foto Fischer

Es war der Aufreger während der Corona-Pandemie, die Gerhard Hirschmann sein Landtagsmandat und seine Funktion als Bezirksparteiobmann der FPÖ gekostet hatte. Mit drei Freunden hatte er im Vereinslokal des Tennisclubs gefeiert und wurde angezeigt. In seiner Heimatgemeinde trat er dennoch als Spitzenkandidat für die FPÖ an (das Verwaltungsverfahren wurde eingestellt) und verdoppelte prompt die Mandatszahl von zwei auf vier. "Die Bevölkerung will eine Veränderung", ist er überzeugt. Und er betont: "Erstmals in der Geschichte erobert die FPÖ damit auch einen Sitz im Gemeindevorstand."