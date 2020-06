Facebook

Entweder, oder: Schulunterricht oder häuslicher Unterricht (Sujetfoto) © gpointstudio - stock.adobe.com

Während die Coronakrise und die damit flächendeckende Verlegung des Schulunterrichts in die eigenen vier Wände viele Eltern an ihre Grenzen gebracht hat, gibt es auch andere Beispiele. Alfred Leingruber aus Gabersdorf etwa sagt: „Für mich, ich bin 66 Jahre alt und in Pension, und meinen neunjährigen Sohn Luca war und ist das Lernen in den eigenen vier Wänden ein sehr schönes Erlebnis.“