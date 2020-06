Facebook

Das Wirtschaftsgebäude brannte vollständig nieder. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern © FF Wies/Garber

Zu einem Großeinsatz mit 10 Feuerwehren und über 100 Mann aus den Bereichen Deutschlandsberg und Leibnitz kam es in der Nacht auf Freitag in St. Ulrich im Greith (Bezirk Deutschlandsberg). Ein Wirtschaftsgebäude hatte gegen 3.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude, in dem auch Hackschnitzel und Diesel gelagert waren, bereits in Vollbrand. Schnell war klar, dass das Wirtschaftsgebäude nicht mehr zu retten war.