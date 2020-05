Facebook

Am Pferdegnadenhof Edelweiß kümmern sich die Tierfreunde rührend um Kalb "Bibi" © Pferdegnadenhof Edelweiß

Kuhkalb "Bibi" wurde ohne Augen auf einem Bergbauernhof geboren. In vielen Betrieben hätte dieser Geburtsdefekt wohl das Todesurteil für das neugeborene Kalb bedeutet. Doch Bibi wurde nicht in einem konventionellen Betrieb geboren. Trotz ihrer Blindheit wollte man das Kalb im Bergbauernhof behalten. Jedoch überwogen schließlich die Zweifel: Würde ein blindes Kalb auf den steilen Wiesen zurechtkommen? Die Betreiber wollten das nicht riskieren, also suchten sie einen Lebensplatz für das kleine Kalb. Sie kannten den südsteirischen „Pferdegnadenhof Edelweiss“ bereits und so konnte rasch eine Übernahme erreicht werden.