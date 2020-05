Facebook

Manfred Schwindsackl, AK-Präsident Josef Pesserl und Renate Wilhelm (Archivbild vor Corona) © Kluger

Die aus Hygienegründen erfolgte Schließung eines fleischverarbeitenden Betriebs in Heiligenkreuz am Waasen beschäftigte 2019 das Team der AK-Außenstelle Leibnitz, so deren Leiter Manfred Schwindsackl: „Bei den betroffenen Arbeitnehmern herrschte logischerweise großer Bedarf an arbeitsrechtlicher Beratung." Einen neuen Trend habe es in der Gastronomie zu beobachten gegeben: „Wegen des angeblichen Facharbeitermangels sperren immer mehr nur noch am Wochenende auf. Das trifft dann aber die dort Beschäftigten im Arbeitszeitausmaß und damit beim Einkommen.“