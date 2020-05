Für die ersten 70 Mädchen und Buben der Volksschule 1 Leibnitz funktionierte die Rückkehr in die Schule am Montag einwandfrei. Bevor es mit dem Lernen losging, standen die neuen Verhaltensregeln am Stundenplan.

Die neue Normalität: Schulbesuch mit Abstand und Geschichtsmaske in der Volksschule 1 Leibnitz © Robert Lenhard

Eines ist klar: Für die Disziplin, mit der die Schüler der Volksschule 1 in Leibnitz in ihren ersten Schultag nach der Corona-Schließung starten, haben sie sich in Verhalten ein "Sehr zufriedenstellend" verdient. Beim Tragen des Mund-Nasen-Schutzes oder dem Einhalten des Abstands gibt es bei der Ankunft vor dem Schulhaus nichts auszusetzen. Ab 7.30 Uhr tröpfeln die Mädchen und Buben im Schulhaus in der Lastenstraße ein. Je nach Klassenzugehörigkeit benutzen sie einen von drei Eingängen, wo sie mit einem freundlichen "Guten Morgen" empfangen und direkt in ihre Klassen geschickt werden. Die Garderobe bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen, die Straßenschuhe werden erst direkt vor der Klasse ausgezogen.