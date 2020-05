Die KinderSichere SüdWestSteiermark will mit einer Schwerpunktaktion in Volksschulen und Kindergärten das Gefahrenbewusstsein für das Trampolinspringen schärfen.

Wenn man weiß, wie es richtig geht, ist Trampolinspringen sicher und ein riesengroßer Spaß © (c) Kiryl_Padabed - stock.adobe.com

Es hätte die siebente Kindersicherheitswoche in der KinderSicherenRegion SüdWestSteiermark werden sollen – aber Corona hat auch dieser so wichtigen Aktion, mit der jährlich durchschnittlich 20.000 Personen in den Bezirken Leibnitz, Deutschlandsberg und Voitsberg erreicht werden konnten, einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Aber gerade weil das Thema Kindersicherheit so wichtig ist, haben wir gesagt, wir müssen trotzdem etwas machen und haben uns für eine Schwerpunktaktion entschieden“, schildert Projektleiterin Sabine Distl von „Große schützen Kleine“.