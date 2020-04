Kleine Zeitung +

Für Menschen mit begrenztem Budget Caritas startet Lebensmittelaktion in Deutschlandsberg und Leibnitz

Am Dienstag, dem 28. April, startet in Deutschlandsberg und Leibnitz die Lebensmittelaktion der Caritas Steiermark für Menschen in finanziell schwieriger Situation. Weitere Termine bereits angesetzt.