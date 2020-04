Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Weil bei einem Grundwehrdiener der südsteirischen Kaserne Straß der Verdacht auf eine Corona-Infektion bestand, wurde die Kaserne am Freitag für mehrere Stunden gesperrt. Gegen 16.30 Uhr gab es Entwarnung.

Die Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß wurde wegen eines Corona-Verdachtsfalles vorübergehend geschlossen © Robert Lenhard

Ein Corona-Verdachtsfall in der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß beschäftigte am Freitag das Militärkommando Steiermark. Freitagmorgen meldete sich ein Grundwehrdiener aus dem Bundesland Niederösterreich im Krankenrevier der Kaserne und wurde nach erfolgter ärztlicher Untersuchung durch den Truppenarzt als COVID-19 Verdachtsfall beurteilt.