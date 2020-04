Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Es ist ein Schuljahr der besonderen Art. In der Corona-Krise ist Fantasie und digitales Lernen angesagt. Musikunterricht per Skype geht, ebenso wie eine digitale Kochwerkstatt.

Die Region in der Corona-Krise

Harfenunterricht via Skype © KK

Krisen machen erfinderisch, und in Zeiten von Corona sind nicht nur die Pflichtschulen, sondern auch die Musikschulen gefordert. Sepp Strunz, Leiter der Musikschule Bad Gams, freut sich etwa, dass der Fern-Musikunterricht sehr gut angenommen wird. Soll heißen: Video-Unterricht per Computer, Laptop und Handy, bei dem Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern direkten Kontakt - aber eben auf Distanz - haben, ist in Zeiten von zu verringernden Sozialkontakten besonders beliebt. „Dafür haben viele Lehrer sogar ein eigenes Unterrichtsstudio eingerichtet“, erzählt Strunz.