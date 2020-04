Kinder können mit einer Zeichnung in der Kleinen Zeitung ihre Verwandten und Freunde grüßen.

Aydin Papst hat über die Zeitung Grüße verschickt © LR Andrea Papst

Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen vermissen zig Kinder in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz ihre Verwandten und Freunde. Wir wollen ein bisschen Trost spenden: Über die Kleine Zeitung können Kinder ihre Liebsten mit einer Zeichnung grüßen.

Schickt eure bunten Grüße

Wie das geht? Liebe Kinder, bitte fragt eure Eltern, ob sie uns eine E-Mail an leibred@kleinezeitung.at senden können. Bitte ein Foto eurer Zeichnung und ein Foto von euch mit Name, Alter und Wohnort sowie Name und Wohnort der Person, die ihr grüßen wollt, mitschicken.

Der achtjährige Aydin Papst aus Eichkögl vermisst etwa seine Großeltern, die er derzeit nicht besuchen darf, ganz besonders. Er hat uns bereits eine Zeichnung zugeschickt. Wir freuen uns!