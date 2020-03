Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

An 96 Tagen war die Weinebene in dieser Saison in Betrieb © Barbara Kluger

Die Pisten sind aktuell so weiß wie selten in diesem Winter, Ostern steht vor der Tür – und trotzdem ist kein Skifahrer weit und breit zu sehen. Denn am 15. März durften die Betreiber ihre Lifte das letzte Mal einschalten, danach mussten sie wegen der strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus zusperren.