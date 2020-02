Die Gefahr von Waldbränden in der Region bleibt hoch. Am Freitag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz nach Bad Gams ausrücken.

Die Feuerwehrleute brachten den Waldbrand rasch unter Kontrolle © FF Bad Gams/FF Wildbach

Erst am Dienstag musste die Freiwillige Feuerwehr Preding zu einem Waldbrand ausrücken. Am heutigen Freitag wurden die Kameraden der Freiwiligen Feuerwehren Bad Gams und Wildbach zu einem ähnlichen Einsatz nach Sallegg alarmiert. In einem Waldstück auf rund 1100 Meter Seehöhe war nahe einer Hütte ein Brand ausgebrochen. Grund war laut Angabe der Bewohner bereits am Sonntag entsorgte Asche aus einem Ofen. Am Einsatzort angekommen konnte der Brand rasch gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Um zu verhindern, dass sich das Feuer neu entfacht, wurden die im Boden befindlichen Glutnester mit einer Wärmebildkamera lokalisiert und abgelöscht.