In Preding kam es am Dienstag zu einem Waldbrand. Die Feuerwehr Preding rückte zum Einsatz aus.

Die Feuerwehr Preding rückte mit sieben Mann zum Einsatz aus © FF Preding

Aus noch unbekannten Gründen fing am Dienstag in einem Waldstück in Gantschenberg, Gemeinde Preding, rund 30 Quadratmeter Unterholz und dichtes Gebüsch zu brennen an.