Abstimmungen stehen auch im Kindergemeinderat an der Tagesordnung © Robert Lenhard

In fünf Wochen werden die Gemeinderäte neu gewählt. Die Marktgemeinde Straß ist ihrer Zeit voraus – zumindest was den Kindergemeinderat betrifft. Schon im November formierten sich 42 Mädchen und Buben zwischen 8 und 13 Jahren, um in der Gemeinde mitreden zu können. Diese Woche gab es die erste Sitzung, bei der es ans Eingemachte ging. Nach dem Wiederholen der allgemeinen Regeln – vom richtigen Grüßen bis hin zum Zuhören und Ausreden lassen – stürzten sich die Kinder in die inhaltliche Arbeit. Aufgeteilt in zwei Gruppen sammelten sie Ideen zu den Themenkomplexen „Gemeinschaft und Miteinander“ sowie „Natur und Umwelt“.