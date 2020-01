Facebook

Sind gerüstet: Direktor Günter Schweigler, Manuel Leipold und Sebastian Stani, Abteilungsvorständin Maria Graßmugg, Manuel Rotschädl, Alexander Wolf und Pädagoge Florian Schreiber © KK

Am Freitag (31.1., 12.30 bis 17 Uhr) und Samstag (1.2., 9 bis 12 Uhr) lädt die HTBLA Kaindorf plus ihrem dislozierten Standort in Arnfels wieder zum „Tag der offenen Tür“ ein, um über die Ausbildung in den Bereichen Mechatronik, Informatik, Automatisierung und Robotik zu informieren.