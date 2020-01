Facebook

Mehrere Gemeindebewohner wurden beim Neujahrsempfang in St. Nikolai geehrt © Anton Barbic

Um 1,95 Millionen Euro soll das Feuerwehr-Rüsthaus in St. Nikolai neu gebaut werden. Das kündigte Bürgermeister Gerhard Hartinger bei seinem Neujahrsempfang an. 800.000 Euro soll es an Landesförderung geben. Das bestehende Rüsthaus zu renovieren zahle sich nicht aus, weshalb man sich für den Neubau entschieden hätte.