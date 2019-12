Facebook

Letzte Station des Herbergsuchen 2019 beim Krobathhaus © (c) Picasa

Vierzehn Häuser mit ihren dazugehörigen Familien nahmen im Jahr 2019 die Gottesmutter für einen Tag in Stainzenhof in ihr Heim auf. Dieser Brauch wurde nun zum 65. Mal in Folge durchgeführt und mit Gebeten und Liedern – Vorbeter Franz Wolfgang Rumpf- wurde an die damals beschwerliche Reise gedacht, die Maria mit ihrem Josef von Nazareth in Judäa nach Bethlehem- in die Stadt Davids- machen musste.