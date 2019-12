Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Abstimmung im Gemeinderat © Barbara Kluger

Der Deutschlandsberger Gemeinderat stimmte am Dienstagabend über das 986 Seiten starke Gemeindebudget für 2020 ab, das erstmals nach Vorgaben der neuen Gemeindebuchhaltung erstellt wurde. Diese schlüsselt die Posten nicht wie bisher in ordentlichen und außerordentlichen Haushalt auf, sondern gliedert sich in Vermögensvoranschlag, Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt. Insgesamt stimmten die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte über ein Budget von rund 41,5 Millionen Euro ab. Rund 5,8 Millionen plant die Stadtgemeinde an Investitionen. 37,8 Millionen sind im Ergebnishaushalt zu finden.