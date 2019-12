Facebook

Die Deutschlandsberger Borg-Schüler bei ihrem Besuch in Brüssel © K.K.

Ihr Weg führte nach Brüssel, dorthin, wo auf gewisse Weise auch alles begonnen hatte. Schüler und Schülerinnen des Kunstzweigs am Borg Deutschlandsberg präsentierten ihr grenzüberschreitendes Projekt „grenz.wertig“ im Steiermark-Büro in Brüssel, davor gab es einen Besuch in einer der Brüsseler Europaschulen im Ortsteil Laken, wo die Steirer Kontakte knüpften und ebenfalls ihre Arbeit vorstellten. Ein weiterer Termin führte die Gruppe ins EU-Parlament und in die Ständige Vertretung Österreichs.