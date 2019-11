Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/JAKOB GRUBER

Am Dienstanachmittag wurde ein 38-jähriger Arbeiter in St. Josef am Unterarm schwer verletzt, als er an der Beschickungsanlage einer Fräsmaschine arbeitete. Aus noch unbekannter Ursache geriet er mit seinem Unterarm zwischen die Fräsmaschine und den Bohrerrohling.