Mit dem Erlös aus dem Plattenverkauf soll eine neue Schule in Äthiopien finanziert werden © KK

Für den guten Zweck eine Vinyl-Single aus den Jahren 1950 bis 1990 erwerben und einen ereignisreichen Nachmittag genießen: Am Samstag ab 14 Uhr öffnet sich in der Kapellenstraße 7 in Vochera an der Laßnitz nahe Groß St. Florian der Schlagerhimmel mit einem bunten Programm. Es ist eine Veranstaltung für Menschen mit Sammelleidenschaft, für Schlagerbegeisterte und für jene, die auf der Suche nach dem besonderen Geschenk sind. Auf die Beine gestellt haben diese Marie-Therese und Magdalena Resch zugunsten des Projekts „Schule Äthiopien“ von Peter Krasser.