St. Georgen an der Stiefing Pkw-Kollision auf der Kreuzung der L626: Beide Lenker verletzt

Die Feuerwehren St. Georgen an der Stiefing und Wildon rückten am Montag zu einem Verkehrsunfall auf der L626 in St. Georgen an der Stiefing, Bezirk Leibnitz, aus.