Der VTG wartet mit Videomaterial aus dem betroffenen Schlachthof auf © VTG

Heftige Kritik üben Tierschützer erneut an jenem südsteirischen Schlachthof, der zuletzt wegen eines Fleischskandals in die Schlagzeilen geraten war. Fleischteile, die der Tierarzt bei der Beschau als nicht genusstauglich befunden hatte, sollen wieder unter die Verkaufsware gemischt worden sein. Der Betriebsleiter saß bis Dienstag in U-Haft, der Betrieb ist insolvent und wurde geschlossen.