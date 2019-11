Gestern nahm das neue Altstoffsammelzentrum in Deutschlandsberg seinen Betrieb auf. Das Interesse in der Bevölkerung war rege.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beiden Geschäftsführer der Entsorgungs GmbH: Martina Kornthaler und Johann Gressenberger © Barbara Kluger

Zwei Jahre Planung und ein halbes Jahr Umbau hat es gebraucht, um das Altstoffsammelzentrum in Deutschlandsberg rundum zu erneuern. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. 80 verschiedene Altstoffe werden am alten, aber baulich und räumlich um 1,45 Millionen Euro erweiterten Standort in der Siemensstraße gesammelt und zur sortenreinen Wiederverwertung vorbereitet: Holz wird künftig nach behandeltem und unbehandeltem Holz getrennt, Batterien nach Lithium-Ionen und Blei, Kunststoffe werden je nach Rohstoffen in unterschiedlichen Behältern gesammelt, dazu kommen Sammelcontainer für Karton, Problemstoffe und verschiedene Altmetalle.