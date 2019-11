Facebook

Niko Swatek (Neos), Simon Gostentschnigg (KPÖ), Maria Skazel (ÖVP), Felix Schmid (SPÖ), Georg Schwarzl (Grüne) und Gerhard Hirschmann (FPÖ) mit den Landesschülervertretern © Barbara Kluger

In knapp drei Wochen wählen die Steirerinnen und Steirer ihren neuen Landtag. Für Tausende junge Menschen wird es das erste Mal sein, dass sie ihr Kreuzerl am Stimmzettel machen dürfen. Genau für diese jungen Menschen hat die Landesschülervertretung am Montag eine Podiumsdiskussion im Bundesschulzentrum Deutschlandsberg organisiert.