Am Kleinwuggitzweg kam eine Frau mit ihrem Auto von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb an einem Baum hängen. Die Frau blieb unverletzt.

Die Unfallstelle bei Oberhaag © FF Oberhaag

Verkehrsunfall heute gegen 9 Uhr in Oberhaag (Bezirk Leibnitz): Eine Fahrzeuglenkerin kam mit ihrem Auto in einem Waldstück vom Kleinwuggitzweg ab. Schuld daran war vermutlich ein Defekt an der Lenkung. Das Fahrzeug, ein Kleinwagen der Marke Fiat, überschlug sich und prallte gegen einen Baum.