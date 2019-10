Kleine Zeitung +

Großer Sachschaden in Wagna Bier, Brot, Speck und Geld bei Einbrüchen in Bauhof und Straßenmeisterei gestohlen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Dienstag in den Bauhof, das Rüsthaus und die Straßenmeisterei in Wagna (Bezirk Leibnitz) ein. Der Sachschaden ist groß, auch Bargeld wurde gestohlen.