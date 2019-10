Facebook

Am 16. Oktober wurde der weltweite Ernährungstag begangen. Da wurde darauf hingewiesen, dass weltweit rund 820 Millionen Menschen von Hunger bedroht sind und dass rund ein Drittel aller Lebensmittel im Abfall landet. Auch in Österreich ist man kein Vorbild: Laut Schätzungen werden jährlich rund 600.000 Tonnen an Lebensmittel weggeschmissen. Die Nahrungsmittel, die in der Steiermark vorzeitig entsorgt werden, sind laut dem Land 200 Millionen Euro wert – pro Jahr.