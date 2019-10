Facebook

Die desolate L 314 wird im Ortsgebiet von Stainz saniert © Land Steiermark/A16

Die Bagger sind bereits angerollt, ab Freitag, dem 18. Oktober, wird auf der L 314 - besser bekannt als Schilcherweinstraße - in Stainz gebaut. Konkret werden ab dem Spar-Markt in Pichling 1,9 Kilometer Fahrbahn Richtung St. Stefan/Stainz saniert. Der alte Belag wird zuerst abgefräst, danach erfolgt eine Zementstabilisierung und eine neue Asphaltschicht wird aufgetragen. Weiters werden die Gehsteige saniert, ein Wasserdurchlass wird abgetragen und durch eine Verrohrung ersetzt. Die bestehende Busbucht wird aus Sicherheitsgründen in eine Randhaltestellte umgebaut. Busse werden also künftig am Fahrbahnrand stehen bleiben. Riskante Überholmanöver sollen dadurch vermieden werden.