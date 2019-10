Am Samstag, 19. Oktober, veranstaltet die Kleine Zeitung auf dem Leibnitzer Hauptplatz ihr 30-Jahr-Jubiläumsfest.

Am 19. Oktober

Die Rubberwhales und die Jungen Südsteirer werden beim 30-Jahre-Regionalbüro-Fest auftreten © KK, Peter Riedler

Feiern Sie mit uns 30 Jahre Regionalredaktion! Seit 1989 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalbüros der Kleinen Zeitung in der Region aktiv, um über Geschehnisse vor Ort zu berichten und um Kunden bestmöglich zu beraten und um Ansprechpartner für Leserinnen und Leser zu sein. Und diesen runden Geburtstag wollen wir mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gemeinsam gebührend feiern: am Samstag, 19. Oktober, mit gutem steirischen Essen, Musik und einer großen Portion guter Laune.

Dazu wird der Leibnitzer Hauptplatz von 10 bis 14 Uhr zum Festplatz. Verteilt auf mehrere Stationen blicken wir auf die vergangenen drei Jahrzehnte Regionalberichterstattung zurück. Hier haben Sie die Möglichkeit, mit Redakteuren über die Veränderungen in der Region und im Zeitungswesen im Laufe der Jahrzehnte zu plaudern.

Buntes Programm für Groß und Klein

Erleben Sie aus nächster Nähe, wie Zeitung gemacht wird. Unsere Redakteure gestalten auf dem Hauptplatz live den Regionalteil für die Sonntags-Ausgabe. Weiters wird ein Film über unsere Druckerei in Graz-Messendorf gezeigt. Auch können Sie durch eine Auswahl an „Steirern des Tages“ aus der Region Süd- und Südwest blättern.

Auf unsere jüngsten Leser wartet ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Darüber hinaus gibt’s ein Gewinnspiel für die Besucher: Hauptpreis ist ein 100-Euro-Gutschein fürs EKZ Weinland.

Für gute Musik ist gesorgt

Die Feste soll man bekanntlich feiern, wie sie fallen. Wer aber 30 Jahre alt wird, muss dieses Jubiläum nicht unbedingt im stillen Kämmerlein begehen. An diesen Grundsatz halten wir uns, weshalb wir bei unserem Jubiläumsfest am Samstag nicht nur auf ein reichhaltiges Programm setzen, sondern auch auf die passende Musik. Den Auftakt machen gegen 10.15 Uhr Die Jungen Südsteirer, die in bewährter Manier auf ihre steirischen Wurzeln setzen und vom Austro-Pop über Charthits, Rock und Schlager ihr Repertoire zum Besten geben.

Nach einem ausführlichen Publikumsteil werden gegen 12.15 Uhr die „Rubberwhales“, also Max, Paul und Flow, die Bühne betreten. Die junge Band ist seit 2017 aktiv und macht mit Skatepunk, Grunge und Rock rund um das Millenium sowie mit eigenen Songs auf sich aufmerksam.