Das 1977 gegründete Familienunternehmen in Tillmitsch stellt sich breiter auf. Vertriebsprofi Herbert Pirker verstärkt seit Oktober Juniorchef Andreas Temmer in der Geschäftsführung.

Walter und Renate Temmer mit Sohn Andreas und dem neuen Geschäftsführer Herbert Pirker © Robert Lenhard

Die äußerlichen Änderungen am Betriebsstandort in Tillmitsch waren in den letzten Jahren kaum zu übersehen. Nun wurden bei Mercedes Temmer auch die internen Strukturen breiter aufgestellt. Die größte Änderung gibt es an der Spitze des 1977 von Walter Temmer gegründeten Betriebs. Mit Herbert Pirker wurde jemand von außen in die Führungsetage des 30 Mitarbeiter zählenden Familienunternehmens geholt. Gemeinsam mit Juniorchef Andreas Temmer zeichnet Pirker ab sofort für die Geschäftsführung verantwortlich.