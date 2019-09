Facebook

Symbolische Übergabe des 810 Millionsten Dachziegels: Wilfried Lechner, Solveig Menard-Galli, Mike Bucher, Barbara Eibinger-Miedl, Franz Oswald © (c) ANJA GRUNDBOECK

Groß war das Interesse am "Tag der offenen" Tür im Wienerberger-Ziegelwerk in Gleinstätten. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums öffnete Wienerberger seine Tore am größten österreichischen Standort des Unternehmens. Mike Bucher, Geschäftsführer Wienerberger Österreich, konnte zusammen mit Werksleiter Franz Oswald mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher willkommen heißen. Darunter auch Wienerberger AG Vorstandsmitglied Solveig Menard-Galli und Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Letztere durfte von Bucher symbolisch den 800 Millionsten Dachziegel entgegennehmen, der seit Inbetriebnahme des neuen Werks im Jahr 1982 in Gleinstätten hergestellt wurde.