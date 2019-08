Die Frau aus Leitring wurde in ihrem Haus in Leitring (Bezirk Leibnitz) plötzlich ohnmächtig. Der Gatte alarmierte die Rettung. Sie wurde mit dem Verdacht einer Hirnblutung ins LKH Graz geflogen.

Rettungseinsatz in Leitring © RK LB

Tragischer Vorfall Freitag gegen 9.30 Uhr in Leitring bei Leibnitz: Eine 83-Jährige brach in ihrem Wohnhaus plötzlich zusammen. Sie dürfte eine Hirnblutung erlitten haben. Ihr Gatte alarmierte die Einsatzkräfte. Die Frau wurde vom Notarzt noch vor Ort in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt.