Pfarrer Franz Ehgartner, Christine Lohr und Organist Klaus Masser vor dem Kirchenportal von St. Peter © Franz Muhr

Zu ihrem 775-Jahr-Jubiläum erhält die Pfarre St. Peter im Sulmtal ein einzigartiges Geschenk: Erde aus dem Grab des Heiligen Petrus. Diese wird künftig in einem Reliquiar in einer Säule in der Kirche aufbewahrt. Die lateinische Inschrift „Terra sepulcri Sancti Petri Apostoli in Vaticano“ (deutsch: „Erde vom Grab des Heiligen Apostels im Vatikan“), ist in einer Plakette unterhalb eingraviert. Mit diesen Worten bestätigt Vittorio Lanzani, Bischof der Petrusbasilika in Rom, die Echtheit der Reliquie.