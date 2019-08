Franz Michael Bäck und Maximilian Mitteregger von der Landjugend Lang-Lebring feierten beim Pflüger-Landesbewerb der Landjugend in St. Georgen an der Steifing ihren jeweils dritten Sieg in Folge.

Dreifach-Landessieger Franz Michael Bäck begutachtet mit den Wertungsrichtern Peter Kaufmann (links) und Josef Kowald (rechts) seine perfekte Schlussfurche © Landjugend Steiermark

Fast sah es so aus, als ob der 63. Landjugend-Landesentscheid im Pflügen in St. Georgen an der Stiefing dem Regen zum Opfer fallen würde. Dank einer organisatorischen Höchstleistung konnte aber in letzter Sekunde ein geeignetes Feld aufgetrieben werden. Zur Freude der 13 Teilnehmer und des Publikums, das einen spannenden Bewerb auf höchstem Niveau miterleben durfte.