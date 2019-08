Ein in Umlauf gebrachtes Video von einem tödlichen Motorradunfall auf der Soboth sorgt für Entsetzen. Gleichzeitig wird die Debatte über die Motorradstrecke neu angeheizt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei dem Unfall Ende Juni auf der Soboth kam ein 24-jähriger Motorradlenker ums Leben © FF St. Oswald ob Eibiswald

Ein einziger Horror ist jenes Video, das derzeit über WhatsApp und Facebook die Runde macht. Die mit einer Helmkamera aufgezeichnete Fahrt zeigt, wie der Lenker eines Motorrades und ein vor ihm fahrender Kollege über die Soboth (B 69) rasen. Der eingeblendete Tacho schraubt sich in einer Rechtskurve auf mehr als 150 Stundenkilometer. Am Ausgang der Kurve biegt ein Pkw links auf die Straße ein. Der erste Motorradfahrer schießt ungebremst in das Fahrzeug. Einen Augenblick später kracht auch der nachfolgende Motorradfahrer gegen den Pkw.