An Herzversagen gestorben Kein Happy End für verletzten Storch aus Eibiswald

Jener Altstorch, dessen gebrochener Flügel in Wien operiert wurde, starb nach der Aufwachphase. In seinem Bein fand man ein Projektil. In Gleisdorf wurde ein verletzter Jungstorch geborgen.