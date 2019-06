Der Mai war für den Arbeitsmarkt in der Süd- und Südweststeiermark kein guter Monat. Sowohl in Deutschlandsberg als auch in Leibnitz stieg die Zahl der Arbeitslosen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Arbeitslosigkeit in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz nimmt zu © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Schlechte Nachrichten gibt es vom regionalen Arbeitsmarkt: Während die Arbeitslosigkeit steiermarkweit betrachtet im Mai um 1,4 Prozentpunkte zurückging, wurde in der Süd- und Südwesteiermark ein Anstieg verzeichnet. Das AMS Leibnitz verzeichnet mit einem Anstieg von 7,5 Prozent im Vergleich zum Mai 2018 gar die höchste Zunahme landesweit. In absoluten Zahlen betrachtet heißt das, dass Ende Mai 1972 Personen als arbeitslos vorgemerkt waren. Das entspricht einem Plus von 138 Personen. Hinzu kommen 474 Personen (-6,3%), die sich in Schulungen befinden. In Summe waren Ende Mai also 2446 Personen auf Jobsuche, und 48 Jugendliche auf Lehrstellensuche. Den größten Anstieg gibt es bei den Unter-25-Jährigen (17,6 %), gefolgt von den Personen mit gesundheitlichen Vermittlungsbeschränkungen (16,6 %) und den Über-50-Jährigen (11,4 %). Die aktuelle Arbeitslosenquote vom April beträgt 5,4 Prozent.