50 Jahre Vokalensemble "Flors""Oberstes Level für einen Amateurchor"

Das weststeirische Vokalensemble „Flors“ feiert seinen Fünfziger – mit zwei aufwendigen Konzerten heute in Eibiswald und morgen, Sonntag, in Stainz.

Das Vokalensemble "Flors" © (c) Robert Leitner

Wenn man 50 Jahre jung wird, darf man das schon anständig feiern. Dies dachte man sich auch beim Vokalensemble „Flors“. Deswegen lädt der Chor aus Eibiswald an diesem Wochenende gleich zu zwei Konzerten. In den Pfarrkirchen in Eibiswald (heute) und Stainz (Sonntag/jeweils um 19.30 Uhr) wird das bekannte Oratorium von Joseph Haydn, „Die Jahreszeiten“, dargebracht.