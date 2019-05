In Leutschach wird ab Juli der Praktische Arzt Thomas Wippel ordinieren. Zwei weitere Allgemeinärzte könnten kommen. Auch die freie Stelle in Ehrenhausen wird besetzt. Ein Kinderarzt für Deutschlandsberg wird hingegen noch gesucht.

In der Südsteiermark

Der Leutschacher Allgemeinmediziner Thomas Hirsch mit der Studentin Mara Haubenwallner © Privat

Ärztemangel in der Steiermark? Nach wie vor gibt es für 13 offene Stellen trotz einer finanziellen Starthilfe keine Bewerber. Gesucht werden die Ärzte vor allem in der Ober- und der nördlichen Oststeiermark. Einzige Ausnahme: Der Posten für einen Kinderarzt in Deutschlandsberg ist seit rund zwei Jahren frei. Mehrere Ausschreibungen waren bisher erfolglos.