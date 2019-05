Facebook

Die Deutschlandsbergerin Gabriele Horn alias Paenda tritt heute für Österreich beim Eurovision Song Contest an © ORF

Heute Abend schlägt für die Gabriele Horn die Stunde der Wahrheit. Unter ihrem Künstlernamen Paenda geht die gebürtige Deutschlandsbergerin mit Startnummer 9 beim zweiten Semfinale des Eurovision Song Contest für Österreich an den Start. Mit ihrer Ballade "Limits" will die 31-Jährige das TV-Publikum überzeugen und so den Aufstieg ins große Finale am Samstag schaffen.