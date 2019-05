Facebook

Johann Assinger (SOL), Josef Herk (SOL), Astrid Rössl (VOK Leibnitz), Hans-Georg Zach (SOL), Max Waltl (VOK) © Barbara Kluger

Am 24. Mai steht in Leibnitz einganz besonderes Konzert auf dem Spielplan: Der Chor DasVOK und das Symphonische Orchester Leibnitz schließen sich für einen Abend zu einem gemeinsamen Auftritt zusammen. DasVOK holt sich an diesem Abend Unterstützung vom Ensemble "School of VOK", dem Oberstufenchor des B(R)G Leibnitz, und tritt mir rund 40 Mitgliedern auf.

