Die beiden Tourismusverbände "Leibnitz Südsteiermark" und "Sulmtal Sausal" bündeln ihre Kräfte und treten ab Sommer als "Tourismusverband Südsteiermark" am Markt auf.

Funktionäre und Bürgermeister des künftigen Tourismusverbandes Südsteiermark bei der Präsentation in Kitzeck © Robert Lenhard

Das Weinmuseum in Kitzeck war Dienstagvormittag Schauplatz eines Ereignisses mit weitreichenden Folgen. Nach monatelangen Vorbereitungsarbeiten und zahlreichen Beschlüssen in den zuständigen Gremien wurde die Zusammenlegung der beiden bis dato eigenständigen Tourismusverbände "Leibnitz Südsteiermark" und "Sulmtal Sausal - Weinland.Südsteiermark" verkündet. Nach der formalen Auflösung der beiden Vereine soll im Juli der gemeinsame "Tourismusverband Südsteiermark" offiziell aus der Taufe gehoben werden. Mit rund 200.000 Nächtigungen pro Jahr und etwa 2000 Mitgliedsbetrieben in 10 Gemeinden ist man ab dann der größte Tourismusverband im Süden der Steiermark - noch vor "Die Südsteirische Weinstraße" und Gamlitz.

