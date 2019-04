Leibnitzerfeld Wasser und die Gemeinde Pirching am Traubenberg investieren in neue Wasserleitungen, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Am Mittwoch war Spatenstich, geplante Fertigstellung ist 2024.

Spatenstich für die neue Wassertransportleitung am Mittwoch in Pirching © Robert Lenhard

Die Bagger rollen bereits seit Mitte März. Mit dem gestrigen Spatenstich erfolgte nun auch der offizielle Startschuss für den Neubau der Wassertransportleitung Stiefingtal zwischen Pirching und Krumegg. Bis 2024 soll die 5,1 Kilometer lange Leitung mit einem Durchmesser von 150 Millimetern Wasser aus dem Großraum Leibnitz anliefern. Zudem wird am Ausgangspunkt in Pirching und am Endpunkt in Krumegg eine Drucksteigerungsanlage errichtet.

