Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Deutschlandsberg soll ab Herbst 2020 eine AHS-Unterstufe eingeführt werden (Sujet) © (c) Woodapple

Ein Gymnasium für 10- bis 14-jährige Kinder im Bezirk Deutschlandsberg – diese langjährige Forderung von Eltern und Lehrern wird ab September 2020 umgesetzt. So soll eine Unterstufen-Klasse installiert werden, geführt von einem Grazer Gymnasium. Demnach wird mit rund 30 Kindern begonnen. Diese sollen in einer der Neuen Mittelschulen des Bezirkes untergebracht werden. „Das ist ein wichtiges Signal an die Neuen Mittelschulen“, so ÖVP-Nationalratsabgeordneter Werner Amon bei einer Pressekonferenz am Montag. „Keine dieser Schulen soll gefährdet sein.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.