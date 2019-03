Ein Muss für Cineasten: Am 12. und 13. April steht die Bezirksstadt ganz im Zeichen des Films.

Landesmeisterschaft in Leibnitz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Filmklub Leibnitz lädt zur 8. Landesmeisterschaft ein © Filmklub Leibnitz

Große Filmmeisterschaft am 12. und 13. April in Leibnitz: 23 Filme aus der ganz Steiermark stellen sich einer Jury, die die Filme öffentlich diskutiert und bewertet. Natürlich sind auch einige Leibnitzer Filme dabei. Die Sieger und ihre Filme werden dann am Samstag, dem 13. April, um 19 Uhr bei einem Festabend im Kulturzentrum vorgestellt. Für die Musik konnte Josey Resch Swingingsaxophones & Band gewonnen werden. Ein Pflichttermin für alle Cineasten! Die Veranstaltung ist durchgehend öffentlich bei freiem Eintritt, der Filmklub Leibnitz freut sich aber über eine Spende.