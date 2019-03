Die Kleinregion Stiefingtal hat sich längst zum Handeln entschlossen. Lippenbekenntnisse in Sachen Klimawandel sind den sechs Kommunen viel zu wenig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kleinregion Stiefingtal engagiert sich in Sachen Klimaschutz und Klimawandel © Kuzmicki

Zehn Jahre ist es her, dass sich die Kleinregion Stiefingtal mit den Gemeinden Allerheiligen bei Wildon, Empersdorf, Heiligenkreuz/Waasen, Pirching am Traubenberg, Ragnitz und St. Georgen an der Stiefing gegründet hat, um wichtige Themen der Zukunft gemeinsam anzugehen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.