Zwiespältige Bilanz nach der Rallye im Raum Leutschach, bei der es beinahe zu einem Unglück gekommen wäre. Kritik gibt es an etlichen unvorsichtigen Zuschauern.

Gefährliche Szenen bei der Rebenlandrallye © Screenshot Plasch

Die Schreckensmomente bei der Rebenlandrallye vom Samstag waren auch bei der heutigen Nachbesprechung in Leutschach ein Thema. Ein Weizer mit Gehörschutz wollte bei der Sonderprüfung am Pößnitzberg die Straße queren. Der heranrasende Rallyepilot Julian Wagner konnte das Fahrzeug gerade noch verreißen. Dabei hätte er um ein Haar zwei am Straßenrand kniende Fotografen touchiert – ein Unfall hätte bei Tempo 140 fatal geendet.

