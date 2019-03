Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS PUNZ

Heckenklescher – oder feiner ausgedrückt: Direktträger – haben viele Freunde. Isabella-Frizzante und Uhudler sind bei Buschenschenkbesuchern beliebt. Doch auch an Feinden mangelt es den Rebsorten, die im 19. Jahrhundert nach Europa eingeführt wurden, nicht. Kaum ein anderes landwirtschaftliches Thema scheidet die Geister so wie die Gesetzgebung zur Isabella-Traube und ihren Verwandten. Rund 40 Hektar werden in der Steiermark kultiviert. Als Wein verkauft werden dürfen die Erzeugnisse nicht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.